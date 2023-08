Prima giornata del main draw del 15.000 dollari ITF Regione Abruzzo presso il Circolo Tennis Prati 37 a. Pubblico da finale per il match del giovanissimo Vito Darderi con l'esperto giocatore romano Marco Miceli. Darderi cede dopo una partita bellissima vinta da Miceli per 64 57 60, confermando ...Il TAR dicon ordinanza n. 84/2023 non l'ha concessa, ma la decisione è stata impugnata ...che il gruppo regionale del Partito Democratico e il Gruppo comunale Uniti per Caramanicoda ...Il tar dinon l'ha concessa, ma la decisione è stata impugnata dinanzi al consiglio di ...che il gruppo regionale del Partito Democratico e il Gruppo comunale Uniti per Caramanicoda ...

Pescara: avanzano Miceli e Castagnola

Prima giornata del main draw del 15.000 dollari ITF Regione Abruzzo presso il Circolo Tennis Prati 37 a Pescara. Pubblico da finale per il match ...La Corte d'Appello Federale ha accolto il ricorso del Beach World Pescara. L'Altino resta in B1. Tra domani e dopodomani la Lega pubblicherà il calendario della prossima serie A2. La Lpm Bam Mondovì a ...