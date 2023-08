(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "L'emergenzablu richiede una risposta immediata a tutela del comparto dell'acquacoltura e il governo si è fatto trovare pronto. Di concerto con il ministro Lollobrigida, ascoltate le associazioni e le cooperative di allevatori di cozze e vongole interessati dal fenomeno invasivo che sta mettendo a rischio l'intera produzione nazionale, abbiamo individuato nello stanziamento di 2,9 milioni di euro una prima misura concreta a supporto dell'attività di prelievo e smaltimento immediato delblu presente nelle acque italiane. Abbiamo tempi contingentati per la pubblicazione del decreto e per questo abbiamo richiesto alle regioni di individuare tutte le aree geografiche colpite dall'emergenza". E' quanto ha dichiarato il sottosegretario Patrizio La, senatore di Fratelli d'Italia, a margine ...

Pesca: La Pietra (Fdi), 'al lavoro per trasformare granchio blu da problema a risorsa' La Gazzetta del Mezzogiorno

Comacchio e Goro, i pescatori a Roma hanno chiesto indennizzi per lo smaltimento e per la riparazione degli attrezzi danneggiati ...Il dossier granchi blu approda sul tavolo della Commissione Ue. A chiedere sostegno per le aziende ittiche è l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega/ID), dopo l’allarme lanciato dalle associazioni e ...