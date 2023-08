Perché quest’anno i Mondiali di ciclismo sono stati così spettacolari

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 8 agosto 2023) Che sarebbe stato un Mondiale strano lo si era capito dalla sua posizione inusuale nel calendario, e cioè ad agosto, subito dopo il Tour de France e poco prima dell’inizio della Vuelta. Una posizione insolita che da un lato tira dentro chi esce dalla Grande Boucle e dall’altro rende la vita un po’ più difficile per chi invece sta preparando l’assalto alla corsa a tappe spagnola. A Glasgow però non fa caldo nemmeno d’estate, tanto che le previsioni danno pioggia almeno in parte. Anche il percorso era piuttosto strano. L’altimetria sembrava semplice: pochi tratti dove fare la differenza, strappetti molto brevi, poche centinaia di metri che sulla mappa nemmeno si vedono. Un gruppo lanciato in velocità verso la volata questi zampellotti se li mangia a colazione. La planimetria, però, rivela un percorso cittadino pieno di curve, tortuoso a tal punto da far venire la nausea solo a ...