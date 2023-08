Perché nessun luogo del Pianeta è al sicuro dagli effetti della crisi climatica

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 agosto 2023) Tra violenti temporali, incendi e ondate di calore, laci sta dimostrando tutta la sua potenza, con cataclismi che fanno notizia causando decessi, macerie e povertà. Per rendere l’idea, secondo Eurostat, nell’ultimo decennio i danni del climate change sono costati centoquarantacinque miliardi di euro ai Paesi dell’Unione europea. Grecia, Francia, Finlandia e Italia sono gli Stati membri più colpiti economicamente. Il conto, dunque, è salato anche per quei Paesi che, ormai solo sulla carta, sono dotati degli strumenti e delle risorse per reagire a un disastro naturale. Dall’inizio dell’anno abbiamo assistito a un ciclone senza precedenti nel sud-est dell’Africa, incendi boschivi in Sicilia, Calabria, Grecia, Cile e Canada, insopportabili ondate di calore in tutta l’Asia, inondazioni in India e Giappone, potenti tempeste e alluvioni ...