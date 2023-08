Perché i cinesi pensano che i lombardi non lavorino abbastanza?

Sono stati i loro errori che hanno lasciato spazio a russi,, turchi: queste potenze fanno ...e i Paesi africani Del resto che rispetto abbiamo noi dei Paesi africani Siamo qui a spingere...Anche- credo di avere il copyright sulla formula - la democrazia non è McDonald's, non si ...si diramano da quei porti servissero per portare merci italiane in Cina o per importare merci......che la Cina considera propriaall'interno della cosiddetta 'linea dei nove punti', ignorando la sentenza di un tribunale arbitrale internazionale che ha dichiarato le rivendicazionidi ...

Perché i cinesi pensano chei lombardi non lavorinoabbastanza L'Eco di Bergamo