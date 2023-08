Perché con la guerra possiamo rinascere | la clamorosa profezia di Tremonti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) «Le racconto una cosa. Qualche anno fa fui invitato a tenere una lezione dalla Fondazione Ratzinger, in Polonia. Si svolgeva nell'università di una grande città, Bygdoszcz. Finita la lezione, camminavo per strada con un monsignore e le donne si inginocchiavano al suo passaggio. Ripeto: eravamo in una grande città, non in un villaggio. Ecco, l'Europa deve imparare a rispettare questo spirito». Giulio, oggi deputato di Fdi e presidente della commissione Esteri, è convinto che la Ue debba interpretare la discontinuità creata dallain Ucraina e dalle elezioni del prossimo anno per «rigenerarsi» e conciliare le sue due ani me. Cosa ci dicono quelle donne polacche, professore? «Ci dicono una cosa importante e ci invitano ad una riflessione sulla storia dell'Europa. C'è stata una prima fase “eroica”, che arriva al Trattato di Roma del 1957, ...