Per non farsi disturbare dai call center su smartphone

(Di martedì 8 agosto 2023) Iscrivendo il nostro numero a vari servizi e app rischiamo di ritrovarci numerose chiamate di vendite pubblicitarie (i famosi), che ci fanno perdere tempo e pazienza tanto da essere quasi impossibile ormai declinare educatamente ogni proposta.Bloccare questo tipo di telefonate è diventato sempre più difficile, visto che i numeri di telefono vengono generati random ad ogni chiamata: non è possibile usare quindi app che filtrano le chiamate, visto che i nuovi numeri passeranno comunque. Nella guida che segue vi mostreremo come non essere più chiamati daiin maniera efficace, rinunciando anche alla possibilità di essere contattati da numeri sconosciuti ma legittimi. Per evitare questo scenario vi suggeriremo anche come procedere se dobbiamo per forza ricevere delle chiamate da numeri sconosciuti ...