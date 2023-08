Per Meloni è allarme manovra | il governo parte con l’handicap | zavorra da almeno 30 miliardi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 8 agosto 2023) I dati tutt’altro che positivi sulla crescita, ormai ferma, preoccupano Giorgiae il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Allaci si penserà dopo la pausa estiva, ma intanto il Mef ha già avviato gli incontri con i ministri in vista della legge di Bilancio. Con un grosso problema da risolvere: i fondi non ci sono. E bisognerà fare scelte difficili. Intanto ci sono quelle obbligate da mettere in campo, come la conferma del taglio del cuneo fiscale, la rivalutazione delle pensioni e le spese per sanità e Pa. Ancor prima di iniziare a fare i conti e ragionare sulle misure da introdurre, sullapesa già un fardello da circa 30. Di fronte, peraltro, a un’economia che rallenta e all’inflazione che scende troppo lentamente. In più con il ritorno delle regole fiscali Ue. E Giorgetti sa ...