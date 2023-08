Per la destra gli esami devono finire Stupore per le parole di Weber

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) Glia un certo punto, perché la pedagogia in politica non può esser per sempre, altrimenti diventa pregiudizio. Perciò basta coi test allaitaliana, che è democratica, costituzionale e prende pure un sacco di voti. Eppure, ogni volta che lava al governo ecco che scatta la gara a misurarle il pedigree, manco fosse un cavallo da corsa dell'Inghilterra d'una volta. Per queste ragioni appena elencate colpisce che Manfred, presidente del Partito popolare europeo, abbia sentito il bisogno di sottolineare che lui pensa che sarebbe «un grosso errore» mettere «sullo stesso piano AfD (ndr, la estrematedesca) e Giorgia Meloni» ma che - sempre lui - crede «che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia debbano dimostrare nelle prossime ...