Peperoncino sottolio | la ricetta facile e veloce!

(Di martedì 8 agosto 2023) Ilè una di quelle ricette facili facili, che preparava la mia nonna non appena il raccolto si faceva prosperoso. Le sue piantine, infatti, erano generosissime, o forse la ripagavano di tutto il suo amore e delle sue cure. L’orto era in festa! Per conservarli il più a lungo possibile procedeva in due modi: la prima, essiccandoli: distribuiva i peperoncini interi su di una rete e li lasciava al sole ricoperti da un velo, una volta seccati li passava nel macinino e ne ricavava una polvere piccantissima che chiamavamo “pepone”. Il secondo metodo era quello di tritare finemente a coltello i peperoncini e realizzare questa sorta di crema che poi condiva con sale e olio, trasferiva nei vasetti, rabboccava l’olio mancante e chiudeva ermeticamente con un tappo. Ne faceva in gran quantità, durava un anno intero pur regalandone un bel po’ di ...