Peggiorano le condizioni di salute di Messina Denaro L’avvocato del boss | “Non può più stare in carcere È bullismo di Stato “

(Di martedì 8 agosto 2023) Matteo“non può piùin”. A dirlo è il suo avvocato, Alessandro Cerella, che, denunciando il peggioramento delledideldi Cosa Nostra affetto da una patologia oncologica da tempo, ne ha chiesto il ricovero urgente in ospedale. “Ormai non mangia più, ha difficoltà anche a bere, ha bisogno di una flebo per essere alimentato”, ha dichiarato il legale, sostenendo che il suo assistito sta subendo “un vero e propriodi“., arrea Palermo il 16 gennaio scorso proprio per andava in una clinica per sottoporsi a una terapia, al momento è detenuto al 41 bis nel superdell’Aquila dove gli ...

La detenzione Arrestato lo scorso 16 gennaio 2023 , dopo quasi trent'anni di latitanza, Matteo Messina Denaro è apparso sin da subito in seriedi salute. I carabinieri lo hanno fermato in ...... le cuidi salute sarebbero peggiorate nelle ultime settimane. "Oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario soprattutto in quello più duro del 41bis, deve essere ...Ledel titolo di Visibiliain giornata, con un calo del 25.45% (dati aggiornati alle 12.45 CEST). L'autopsia sul suo corpo potrebbe essere eseguita già domani o mercoledì. ...

Messina Denaro, peggiorano le condizioni di salute: chiesto ... ilGiornale.it

/08/2023 16:14:00 Peggiorano le condizioni cliniche di Matteo Messina Denaro. Per il boss di Castelvetrano è stato necessario un nuovo un controllo medico all'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila. Per .../08/2023 16:14:00 Peggiorano le condizioni cliniche di Matteo Messina Denaro. Per il boss di Castelvetrano è stato necessario un nuovo un controllo medico all'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila. Per ...