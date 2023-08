Peggiorano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro | «Incompatibile con il 41 bis»

Leggi su panorama

(Di martedì 8 agosto 2023) Ledidisi sono aggravate. Il boss, detenuto in regime di 41 bis nel supercarcere de L'Aquila, è affetto da un tumore. Il legale dell'ex super latitante ha sottolineato che per«serve il ricovero in ospedale». Infatti, sin dal giorno dell'arresto, il boss è in cura all'interno del penitenziario, dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia. Inoltre, nelle scorse settimaneaveva subito un intervento per problemi urologici, rientrando però in giornata nell'istituto di pena.