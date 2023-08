PayPal lancia la sua stablecoin ed entra nel mondo delle criptovalute | come funziona

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 agosto 2023) E' ancorata al dollaronel mercatondo la suaUSD (PYUSD). Ancorata al dollaro con un rapporto di parità, è emessa dalla società fiduciaria Paxos Trust Company e viene “garantita al 100% dai depositi in dollari Usa, nonché dai buoni del tesoro a breve termine e da equivalenti simili in contanti”. Gli utenti dipotranno acquistarla, trasferirli su altri portafogli digitali, convertirli in altre, utilizzarli per pagare online o per pagare denaro ai propri cari, ha affermato il gruppo californiano in un comunicato stampa. Il token basato su Ethereum sarà presto disponibile per gli utentinegli Stati Uniti. E’ la prima volta che una ...