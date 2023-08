Paura a Londra | accoltellato un uomo davanti al British Museum

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 agosto 2023) Nella coda dei visitatori che aspettavano di entrare al, unè stato. L’aggressore è stato subito arrestato, mentre il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sembra che sia stato colpito ad un braccio. Lo riportano i media britannici. La Polizia metropolitana ha escluso il movente terroristico. Un testimone ha raccontato alla LBC di aver visto uncon un “grosso coltello” e che “appariva arrabbiato” e “parlava da solo” prima di pugnalare al braccio un “turista” che apparentemente si trovava lì per caso. Secondo il Telegraph, il museo è stato evacuato. Un giornalista del Financial Times che era in coda ha riferito che ilresterà chiuso fino a domani. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.