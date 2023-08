Paolo Tronca commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio

(Di martedì 8 agosto 2023), ex prefetto di Milano ed exdi Roma Capitale, è nominatodel Piodi Milano. “La nomina delFrancescorappresenta la strada individuata da Regione Lombardia, sentito il Comune di Milano, per risanare i conti e costruire un’azione di rilancio per il Pio”, dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala. “Regione e Comune – proseguono – ritengono prioritario l’obiettivo di salvare l’ente da una situazione di grave criticità contabile ormai consolidata negli ultimi dieci anni, come segnalato a più ...

È stato nominato dalla giunta regionale il nuovo commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio e degli istituti milanesi Martinitt e Stelline . Si tratta di Francescoche li condurrà fino a fine anno. L'ex prefetto di Milano deve "avviare un percorso teso al riequilibrio e al consolidamento economico degli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio ...

Paolo Tronca, ex prefetto di Milano ed ex commissario straordinario di Roma Capitale, è nominato commissario del Pio Albergo Trivulzio.Il dr. Tronca vanta profonde radici a Legnano, città in cui papà Ignazio è stato vice questore dal 1972 al 1981 e dove la famiglia aveva fissato definitivamente la propria residenza ...