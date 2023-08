Paolini-Keys in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Jasminese la vedrà contro Madisonnel secondo turno del WTA 1000 di(Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Non vuole smettere di sognare la tennista azzurra, che all’esordio ha ribaltato il pronostico contro la più quotata Vekic e ora va a caccia di un’altra impresa. Non sarà affatto facile dato cheè estremamente a suo agio su questa superficie e in queste condizioni di gioco e sta vivendo un buon momento di forma. Guai tuttavia a dare per spacciata l’azzurra, determinata a proseguire il suo cammino in Canada. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 8 agosto, con campo eancora da definire. La...