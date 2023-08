Panico a Roma | non si ferma all’alt e inizia a sfrecciare tra i tavolini dei ristoranti | a bordo c’era un bimbo di 3 anni

Leggi su tpi

(Di martedì 8 agosto 2023), non sitra ideiScene didove sabato scorso, intorno alle 22,30, un uomo non si èto a un posto di blocco dando vita a un folle inseguimento tra le vie della Capitale. I fatti, come racconta La Repubblica, si sono svolti a Castelverde, nella periferia di. I carabinieri stavanondo alcune macchine per un controllo di routine quando Davide Mascioli, classe 1995 alla guida di una Volkswagen Golf, non si èto“mettendo in pericolo l’incolumità degli operanti che rischiavano di essere investiti”, così come si legge negli atti. Da lì è ...