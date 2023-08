(Di martedì 8 agosto 2023) È stato più faticoso del previsto il passaggio del turno da parte di unche ha sottovalutato l’impegno forte dell’1 a 3 dell’andata. Gli ucraini del Dnipro-1 sono andati vicini all’impresa fino a quando Sporar non ha siglato il 2 a 2 che ha tranquillizzato tutto il pubblico dei prasini e permesso il passaggio del turno. L’avversario profuma di, di InfoBetting: Scommesse Sportive e

...Ore 20.30 Psv - Sturm Graz Ore 21.00 Braga - Backa Topola Mercoledì 9 agosto Percorso campioni Ore 20.30 Slovan Bratislava - Maccabi Haifa Percorso piazzate Ore 20.00Ore 20....AEK/Dinamo Rakow/Aris Limassol - Copenaghen/Sparta Praga Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray Percorso principale Rangers/Servette - Psv/Sturm Braga/Backa Topola -... Torino), Zortea (d, Sassuolo), Cambiaghi (a, Empoli), Adopo (c, Torino), Kolasinac (d,), ... Nicolussi Caviglia (c, Juventus), Troost - Ekong (d, PAOK Salonicco), Vilhena (c,). ...

Panathinaikos-Marsiglia (Champions League, 09-08-2023 ore 20:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Il Torino, oltre al ritorno di Vlasic, potrebbe piazzare un gran colpo di mercato Secondo quanto scrive La Stampa in edicola questa mattina, si tratta dell’arrivo dall’Olympique Marsiglia di Ruslan Ma ...È stata vietata per "motivi di sicurezza" la trasferta dei tifosi dell'Olympique Marsiglia ad Atene, dove mercoledì 9 ...