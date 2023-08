Panathinaikos-Marsiglia Champions League | 09-08-2023 ore 20 | 00 | convocati | formazioni | quote | pronostici Marcelino senza Malinovskyi ma con Under

(Di martedì 8 agosto 2023) È stato più faticoso del previsto il passaggio del turno da parte di unche ha sottovalutato l’impegno forte dell’1 a 3 dell’andata. Gli ucraini del Dnipro-1 sono andati vicini all’impresa fino a quando Sporar non ha siglato il 2 a 2 che ha tranquillizzato tutto il pubblico dei prasini e permesso il passaggio del turno. L’avversario profuma di, di InfoBetting: Scommesse Sportive e

... anche il fatto che mercoledì sera si giocherà nella capitale greca sempre per la coppa europea. I tifosi della squadra francese, storicamente molto caldi, sono infatti ...(Gre) -(Fra) 2 (ore 20) Gara valida per il quarto turno preliminare alla fase a gironi dell'Europa League. Ilha già eliminato il Dnipro - 1 mentre lo Marsuglia,......Ore 20.30 Psv - Sturm Graz Ore 21.00 Braga - Backa Topola Mercoledì 9 agosto Percorso campioni Ore 20.30 Slovan Bratislava - Maccabi Haifa Percorso piazzate Ore 20.00Ore 20.

Chi vincerà la sfida Il Marsiglia per i bookmaker ha maggiori chances anche se la quota del “ 2 ” è abbastanza elevata e vale circa un raddoppio. Il consiglio è di orientarsi su una combo: X2+Under 3 ...Esordio stagionale nei preliminari di Champions per l'OM in cui, oltre all'ex romanista, militano Kondogbia e Aubameyang ...