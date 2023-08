Pagamenti insoluti TARI | può scattare il pignoramento?

Leggi su blowingpost

(Di martedì 8 agosto 2023) Può accadere che per un motivo o per un altro alcune rate dellapossano essere dimenticate in un cassetto, per volontà o per dimenticanza poco importa, quel che fa veramente la differenza è: quali problemi può causare questa inadempienza? Scopriamolo nelle prossime righe. Sappiamo che generalmente ladeve essere corrisposta entro l’ultimo giorno utile per il pagamento, altrimenti già dal giorno successivo scattano maggiorazioni e more. La situazione si aggrava quando si arriva addirittura due bollettini non pagati, allora si passa da una condizione di ritardo neiad omissione nei. In questo caso allora, l’ente locale inizia ad inviare dei solleciti di pagamento che, se ignorati possono diventare questione di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Arrivati a questo punto la procedura è ...