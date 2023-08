Ottant’anni da “golden boy | Gianni Rivera e la sua leggenda | da Brera a Berlusconi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 agosto 2023)deve molto della sua fortuna a un noto imprenditore calabrese degli anni sessanta, Biagio Lecce. Presidente del Cosenza che ritornava in serie B, Lecce scartò il ragazzino friulano perché ritenuto “troppo gracile”. E pochissimi anni dopo, a nemmeno 19 anni, uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, il primo a vincere il Pallone d’oro, partecipava all’infausta spedizione dei mondiali di calcio in Cile. Compieunadel nostro calcio, elegante e raffinato come pochi, “l’abatino” secondo, un fuoriclasse assoluto che nel giro di soli tre anni stava per completare un ciclo( vittoria Europeo, Pallone d’oro e Mondiali) che solo Pelè fermò. E proprio quegli inspiegabili sei minuti giocati in finale al posto di Mazzola rimangono ...