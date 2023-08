Osimhen si infortuna durante partitella | stop per il campione azzurro

Kvaratskhelia, Saco ehanno svolto lavoro personalizzato in palestra, differenziato in campo per Olivera, infine piscina per Mario Rui, Zedadka e Gaetano....la Coppa d'Africa e spesso si, per il suo modo stesso di giocare, nonché il prezzo che è più del doppio degli altri. Il giro degli attaccanti parte a razzo e potrebbe non toccare, ...Kvaratskhelia, Saco ehanno svolto lavoro personalizzato in palestra, differenziato in campo per Olivera, infine piscina per Mario Rui, Zedadka e Gaetano.

Osimhen, un altro stop: s’infortuna in allenamento, a rischio la prima di campionato La Repubblica

(Adnkronos) – Victor Osimhen si ferma per infortunio. L’attaccante nigeriano del Napoli, al centro delle news di calciomercato per le offerte dall’Arabia Saudita, si ferma per una distorsione alla cav ...Si ferma di nuovo Victor Osimhen: dopo i problemi all'adduttore di qualche giorno fa che gli avevano fatto saltare il match amichevole contro l'Augsburg, ora il nigeriano lascia ...