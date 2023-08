Osimhen-Al Hilal | ADL non cede | rifiutati tutti gli incontri

(Di martedì 8 agosto 2023) Perl’Aloffre 120 mln, ma De Laurentiis rifiuta ogni incontro: vuole blindarlo, entourage diviso. CALCIOMERCATO NAPOLI. Victorcontinua ad essere al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino all’Al. Il club arabo ha messo sul piatto 120 milioni per convincere il Napoli. Tuttavia, come riportato da Calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative. Sia il patron che l’ad Chiavelli stanno opponendo il rifiuto ad ogni incontro con gli emissari sauditi. L’intenzione di ADL sembra chiara: blindarecon il rinnovo del contratto, a cui sta lavorando l’agente Calenda. Ma nell’entourage del nigeriano c’è anche chi spinge per l’addio. La posizione del Napoli appare però ferma e irremovibile:non si ...

'L'Al -ha offerto per lui 120 milioni, Aurelio ha sorriso sotto i baffi. Ne vuole 200 o giù di lì, e non farà sconti.lo sa e si comporta di conseguenza: se valgo così tanto, il mio ...'L'Al -ha offerto per lui 120 milioni, Aurelio ha sorriso sotto i baffi. Ne vuole 200 o giù di lì, e non farà sconti.lo sa e si comporta di conseguenza: se valgo così tanto, il mio ...Macosta 200 milioni: De Laurentiis tiene il prezzo. E anche l'Al -deve farsi i conti. E valutare anche altre opportunità. Napoli su Gabri Veiga e Koopmeiners L'Arabia felice per chi ...

L’Al Hilal ha alzato l’offerta per Osimhen: promessi 40 milioni di euro a stagione. Ma il Napoli continua a fare muro e vorrebbe blindarlo con una doppia clausola.Osimhen torna ad allenarsi dopo 5 giorni, il contratto con il Napoli resta da rinnovare. Il bomber chiede più degli 8 milioni offerti dal club per rinunciare alle sirene arabe ...