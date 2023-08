Orso evade dalla stiva di un aereo a Dubai VIDEO

Leggi su cultweb

(Di martedì 8 agosto 2023) Arriva dauna notizia che ha dell’incredibile, quella dell’evasione di undi un. L’animale, un cucciolo, era stato sedato per essere trasportato su un volo Iraqi Airways proveniente da Baghdad. La compagnia aerea ha dichiarato che tutto era stato fatto nel rispetto del benessere dell’animale. un volo da #all’#Iraq è ritardato a causa di unche ha iniziato a distruggere i bagagli nellaAlla fine l’hanno soppresso NO La compagnia aerea ha affermato che l’viene trasportato secondo le norme internazionali sulla protezione degli animali pic.twitter.com/jYBVEcbKOP — maelmale (@maelmale) August 7, 2023 Il volo ha subito un notevole ritardo proprio per la fuga dell’...