Operato al cuore bimbo inglese al Gaslini | in Esclusiva parla il cadriochirugo Guido Michielon

(Di martedì 8 agosto 2023) Si èto molto negli ultimi giorni dell’operazione cardiochirurgica effettuata su un bambino di sei mesi aldi Genova. In Inghilterra avevano sottolineato che non c’erano possibilità di riuscita. Abbiamo intervistato il cardiochirurgoche ha effettuato la difficile procedura. Ci ha raccontato tutti i passaggi con dovizia di particolari.a Genova, intervista (Notizie.com)Siamo partiti dallo spiegare come si è arrivati a Genova per unnato con una grave cardiopatia congenita: “La mamma aveva avuto una diagnosi pre-natale presso un ospedale di Londra cheva di una cardiopatia congenita complessa. Il bambino fondamentalmente aveva una forma disinistro ipoplasico, una variante. ...