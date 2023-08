Omicidio nell' isola thailandese del Full moon party | giovane chef spagnolo uccide l' amico e poi seziona il cadavere

(Di martedì 8 agosto 2023) Il caso ha fatto il giro della stampa spagnolae ultime ore, lasciando in molti di stucco: si tratta della vicenda in cui è coinvolto il 29enne Daniel Sancho,e figlio del noto attore Rodolfo ...

L'sarebbe avvenuto mercoledì 2 agosto. Sancho è stato messo a disposizione della giustizia thailandese: ipoteticamente rischia addirittura la pena di morte, anche se, secondo diversi media, ...... a Marcinelle, si svolge la cerimonia commemorativa dei 262 lavoratori morti'esplosione. Una ... Una strage che ha suggerito anche la proposta di istituire il reato disul lavoro, proprio ...Una figura centrale nella tratta di esseri umani.'organizzazione di viaggi di immigrati sudamericani nel nostro Paese e in Europa. Assai più ... nonché di tentatoe lesioni gravi, commessi ...

Omicidio nel Nuorese, domani l'autopsia della vittima Agenzia ANSA

È stato il padre della vittima a disarmare l’aggressore, 43 anni, accusato di omicidio. Il quartiere ha allestito un piccolo memoriale davanti a casa della piccola, che adorava andare a scuola ...Dovrà restare in carcere dopo la convalida del fermo un 24enne che ha accoltellato e mandato in gravi condizioni in ospedale un ragazzo di 19 anni ...