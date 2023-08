Omicidio Mahmoud | la richiesta di aiuto a vuoto | spunta una chat

(Di martedì 8 agosto 2023), la disperatadida parte del giovane poco prima di essere ucciso. Nel frattempounasu WhatsApp Poco prima di morire aveva deciso di mandare un vocale su WhatsApp. Anche se, a dire il vero, si trattava di unadi, Lo aveva inviato al suo ex datore di lavoro e connazionale. Queste sono le ultime indiscrezioni che vedono come protagonistaAbdalla, ovvero il 19enne marocchino ucciso e decapitato a Genova. Colui che aveva ricevuto il messaggio era Hamed, ovvero il titolare di una barberia del Centro Storico della città. Solamente che l’uomo, quel giorno (22 luglio) si trovava all’estero (Egitto) in vacanza. Una conversazione che è durata un paio di ...

Emergono nuove indiscrezioni sull'diAbdalla, il barbiere di 19 anni ucciso a Genova, il cui corpo senza testa e mani è stato ritrovato al largo della costa di Santa Margherita Ligure. I datori di lavoro del ragazzo, ...... guidati dal colonnello Michele Lastella e dal maggiore Francesco Filippo il supertestimone e titolare di una barberia in via del Campo nel centro storico, circa l'di Mahomoud Abdalla , il ...Genova . "Il tuo sorriso non verrà mai dimenticato, uno sguardo al cielo e il dolore nel cuore, ciao". Lo striscione scritto dagli amici e dai colleghi diAbdalla , il 19enne egiziano ucciso e fatto a pezzi, copre il nastro bianco e rosso e l'istanza di sequestro da parte della procura sulla saracinesca della barberia di via Merano, a Sestri ...

Omicidio di Mahmoud, spunta un testimone-chiave: è un egiziano, ha contattato gli inquirenti Il Secolo XIX

Le prime rivelazioni del supertestimone dall’Egitto. E sull’analisi della scena del crimine in campo gli specialisti del Ris di Parma ...Il ragazzo la sera prima del delitto ha chiamato Hamed, parrucchiere del Centro Storico dove aveva lavorato fino al 2022. Gli ha detto di avere “bisogno di ...