Omicidio di Cavernago | Federico Gaibotti in lacrime davanti al gip | “Volevo l’iPad di mio padre per saldare un debito di 200 euro”

(Di martedì 8 agosto 2023). ‘No’ al trasferimento in una comunità di recupero, come richiesto dall’avvocato Miriam Asperti: il 30enne, accusato divolontario aggravato per avere ucciso ilUmberto, resta in carcere. Questa la decisione del gip Vito di Vita che ne ha convalidato l’arresto dopo l’interrogatorio di lunedì mattina (7 agosto). Il ragazzo, con seri problemi di tossicodipendenza, ha accettato di rispondere alle domande del giudice. “Quel che posso dire è che è emersa una situazione di forte disagio – si limita a commentare il suo legale-. È molto provato e sofferente per la sua condizione. Ha avuto un momento di cedimento”, sfociato in un dirompente pianto. Nonostante ciò,avrebbe ricostruito in modo piuttosto lucido ciò che è ...