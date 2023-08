(Di martedì 8 agosto 2023) "Due squadre un, pernel. Grazie Silvio". È questo il testo dello striscione portato in campo dai ragazzi delle giovanili di Monza e Milan prima della sfida tra le due squadre ...

... inoltre, ha esposto una coreografia tricolore con la scritta "A colui che realizza i sogni, Grazie Silvio", mentre poi è stato osservato un minuto di silenzio in onore dello stesso. Un ...Le due curve hanno iniziato a cantare insieme cori ina SilvioIl primo Trofeo Silvio"Il Trofeo Silvioè il giustoa Silvio che ha sempre amato i colori rossoneri", ha sottolineato Paolo Scaroni, Presidente AC Milan, costruendo con ...

Omaggio a Berlusconi, 'presidente sempre nel cuore' Agenzia ANSA

Prima del calcio d'inizio c'è stata anche l'esibizione del gruppo musicale Il Volo. Le due curve hanno iniziato a cantare insieme cori in omaggio a Silvio Berlusconi."Due squadre un presidente, per sempre nel cuore. Grazie Silvio". È questo il testo dello striscione portato in campo dai ragazzi delle giovanili di Monza e Milan prima della sfida tra le due squadre ...