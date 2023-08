Olivia Wilde ghiotta di taralli pugliesi e balli in piazza

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 agosto 2023)in vacanza in Puglia ha rivelato di essere dipendente daie scatenata neidiè l'ennesima star di Hollywood che sceglie di trascorrere le sue vacanze nel Bel Paese, ma a differenza dai colleghi Robert De Niro, Andrew Garfield e Keanu Reeves che hanno optato per la Campania, la regista di Don't Worry Darling ha scelto la Puglia, più precisamente Cisternino. Lì ha fatto incetta die diin, come si vede dalle stories pubblicate su Instagram dall'attrice. Nel primo video di ieri si vede l'attrice di The O.C. mentre mangia deie scherza su quanto siano buoni: "Cosa sono questi? Non riesco a smettere di ...