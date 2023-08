Oggi mercoledì 9 agosto | il santo del giorno è San Romano

(Di martedì 8 agosto 2023) Il suo martirio è legato al supplizio di San Lorenzo2023 è San. Il suo martirio è strettamente legato a quello di San Lorenzo. Era un soldato che si lasciò impietosire dalla sofferenza di un torturato. Di fronte al supplizio di San Lorenzo approfittò di una pausa per avvicinarsi con una brocca d’acqua e offrirgli da bere. Colpito dalla sua fede e dalla forza nel sopportare tali supplizi gli chiese il Battesimo, ma se ne accorsero e lo frustarono, intimandogli di stare zitto. Il soldato, invece, urlò ‘sono cristiano!’ e per questo venne decapitato. Le sue spoglie riposano nella Basilica di San Lorenzo al Verano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

