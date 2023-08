Nzola | quelle parole su Italiano e la trattativa con Corvino nel 2017 La Fiorentina nel destino

Il centravanti angolano in arrivo dallo Spezia sosterrà oggi le visite mediche e si metterà a disposizione del suo nuovo/vecchio allenatoreBeltran è una prima punta argentina, classe 2001, ma con caratteristiche diverse dadi Jovic e Cabral : per questo la prima richiesta di Italiano era M'Bala, col quale ha già lavorato ...Follie d'Arabia. Instanze damascate devono essersi convinti che il denaro può veramente tutto. Persuasione ... Beltran dal River per 25 milioni (il prediletto di Pradè e Burdisso) edallo ...

Nzola, quelle parole su Italiano e la trattativa con Corvino nel 2017 ... Quotidiano Sportivo

Un bacio a Firenze, l’ultimo saluto di Arthur Cabral testimoniato da Firenzeviola.it. Il brasiliano è rientrato in città dopo la giornata di ieri trascorsa al mare e regala ...I viola sembrano aver effettuato lo scatto decisivo per il portiere virando sul danese Christensen dell'Herta Berlino. In attacco grandi passi in avanti per Beltrán e Nzola, che potrebbero spingere al ...