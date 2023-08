“Nuovo lavoro” Barbara D’Urso alla grande dopo la cacciata da Mediaset | ecco cosa farà

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 agosto 2023) Nuova avventura professionale per. La ‘’ di Carmelita daè stata una mazzata per la conduttrice. Negli ultimi tempi il suo spazio nella più seguita televisione privata italiana si era notevolmente ridotto, ma nessuno immaginava che l’addio sarebbe stato così brusco. Lei stessa non ha nascosto amarezza e dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico. E anche per non essere stata tutelataquel famoso tweet ‘sfuggito’ all’account ufficiale di. Adesso, però,riparte e lo fa con unprogetto lavorativo.15 anni di successi, critiche, dati di ascolto clamorosi e polemiche varie la donna di spettacolo partenopea non sarà al timone di ...