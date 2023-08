Nuoto | Viola Scotto chiude con il bronzo le Universiadi in Cina

(Di martedì 8 agosto 2023)DI CARLOCON ILNELLA 4X100 MISTA FEMMINILE ALLEA CHENGDU INdi Carlolea Chengdu incon la conquista di quattro medaglie (una d’argento e tre di). Oggi per la nuotatrice originaria di Bacoli è arrivato il terzo posto nella 4×100

... Anita Gastaldi ( nativa di Bra, classe 2003 e portacolori del Vo2Torino ndr ) ,Scotto di Carlo, Paola Biagioli e Giulia D'Innocenzo. Anita ha, anche, ottenuto il pass per la semifinale ...... dirigente della Napoli- . I successi diScotto di Carlo sono soprattutto prima i suoi, dovuti alla sua determinazione, ma anche di Fabrizio Fusco che la segue quotidianamente e di tutto ...Esulta la giovane atleta braidese Anita Gastaldi, e con leiScotto di Carlo, Paola Biagioli e Giulia D'Innocenzo. Sono le ragazze della spedizione azzurra di, protagoniste alle Universiadi di Chengdu, in svolgimento fino al 7 agosto. Per loro l'...

Ieri l'atleta di Bacoli è arrivata al terzo posto nella 4x100 mista femminile e al quinto posto nei 50 stile libero