Non solo Osimhen e Zielinski | un altro azzurro può lasciare Napoli | la situazione

(Di martedì 8 agosto 2023) Si apre uno spiraglio sulla possibile cessione del pupillo, soprattutto grazie alle indiscrezioni degli ultimi giorni. Rischia di perdere due pupilli nel giro di pochi giorni ildi Rudi Garcia, alle prese con le incessanti notizie in merito ad un passaggio in Arabia da parte died. I due beniamini potrebbero inoltre essere accompagnati da unpupillo del club partenopeo, che lascerebbe il capoluogo campano per giungere invece in un’altra città italiana. Mario Rui verso l’addio, la Lazio ci prova Troppo grande l’incastro di coincidenze per non pensare ad un possibile addio di Mario Rui in direzione Lazio. Il terzino portoghese avrebbe infatti dichiarato ai propri agenti di poterin caso di offerte allettanti, rifiutando dunque la proposta di ...

Quando Joy sbaglia a pronunciare il nome di Katherine, dicendo 'Karen', si trattadi una battutina a buon mercato chesi concilia davvero con le rivelazioni finali. L'atmosfera gotica e gli ...... sia estendere tale misura a tutti i biglietti, indipendentemente dalla destinazione, perché gli italiani quando si spostano in aereovannoin Sicilia o in Sardegna e subiscono rincari ...... ma senza rinunciare alla qualità In tal casopossiamo che consigliarvi di dare un'occhiata ... per poterne usufruire, infatti, avete tempofino al 22 agosto . Per questo, vi invitiamo ad ...

Lazio, non solo Ricci: a centrocampo spunta un nuovo nome Corriere dello Sport

Il Napoli starebbe continuando la caccia al centrocampista da regalare a Garcia: si defila Koopmeiners, non solo Gabri Veiga nelle idee degli azzurri ...La motivazione con cui questa giornata fu istituita nel 2002 dall'Ifaw era: "Sensibilizzare l'opinione pubblica sui gatti bisognosi in tutto il mondo e sulla loro corretta cura in casa". Sul secondo p ...