Non si regge in piedi | per il legale serve il ricovero immediato

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) "Ormai non mangia più, ha difficoltà anche a bere, ha bisogno di unurgente perché ha bisogno di flebo per essere alimentato. La sua situazione non è più gestibile dalla struttura nella quale è rinchiuso in regime di 41bis": così si è espresso l'avvocato Alessandro Cerella, che affianca l'avvocata Lorenza Guttadauro nella difesa di Matteo Messina Denaro, al momento ricoverato nel carcere dell'Aquila. I difensori, viste le condizioni di salute in peggioramento del superlatitante, ne chiedono ilpresso una struttura ospedaliera, per gestire da lì il cancro al quarto stadio. Secondo ilsi tratterebbe di "un vero e proprio bullismo di Stato a tenerlo dentro. La nostra richiesta è che esca e vada in un ospedale, non mi importa se si trova a Napoli, Milano, Bergamo, Brescia, ma ...