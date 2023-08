“Non è che guadagnano perché sono state brave…” Gasparri bastona le banche

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) Il senatore di Forza Italia, Maurizio, è intervenuto nel programma di La7 “Omnibus” sulle misure del decreto varato dal governo nell'ultimo Consiglio dei ministri. In particolare sul provvedimento riguardante la tassazione del 40% degli extraprofitti bancari maturati nel 2023. “Sicuramente è una misura che non era stata preannunciataè normale introdurla a mercati chiusi” esordisce. Poi continua: “In consiglio dei ministri, si è ritenuto di trovare spazio per mitigare i costi dei mutui e andare incontro ai cittadini che si stanno trovando a pagare oneri eccessivi dopo l'aumento dei tassi”. Per mettere in atto la misura, spiega il senatore di Forza Italia: “bisognerà valutare i bilanci bancari degli anni 2021,2022 e 2023 e attingere ad una parte degli extraprofitti”. Tutto ciò per: “andare incontro a ...