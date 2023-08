Nomofobia | anche voi non riuscite staccarvi dal cellulare?

(Di martedì 8 agosto 2023) Si chiama «» ed è la paura di rimanere senza smartphone. Sempre più pervasiva, crea stati di ansia e dipendenza. Qui qualche strumento pratico per correre ai ripari

Approfondiscono il concetto di '', la paura di essere disconnessi dalla tecnologia, ed ... Alcuni testi sottolineanogli aspetti cognitivi e psicologici della dipendenza da Internet. ...... la Generic Scale of Phubbing (GSP) che esamina il phubbing su quattro fattori (, ... Ignorare gli altri ci porta nel migliore dei casi a essere distratti maa volte all' isolamento vero e ...Secondo quanto riporta l 'Ansa , questa dipendenza ha un nome: si tratta della, e ... non riguarda solo la dipendenza dal cellulare, ma è strettamente legatoal dilagare dei social ...

Tuttavia, chiunque può soffrire di nomofobia. Anche se, questo disturbo tende a colpire maggiormente gli adolescenti, con la fascia di età 14-16 che è la più diffusa. Disinstalla alcune applicazioni ...