No | papa Francesco non vuole sacrificare le persone con disabilità «per combattere il cambiamento climatico»

Leggi su facta.news

(Di martedì 8 agosto 2023) Il 30 luglio 2023 è stata pubblicata su Facebook la foto dicon una sua presunta dichiarazione. Il pontefice avrebbe affermato che lecon dipendenza da alcool, con disturbi dello spettro autistico e con«dovrebbero essere sacrificati per “il”». La fonte di questa presunta notizia, che sta circolando anche su TikTok, sarebbe «PEOPLE’S voice». Questa notizia è priva di fondamento. The People’s Voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch, è un sito noto per diffondere notizie false e infondate su svariate tematiche. Il 28 luglio The People’s Voice ha pubblicato un articolo, in inglese, intitolato “Pope Francis says alcoholics, autistic and disabled people should be euthanized to ‘fight ...