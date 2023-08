"No a impatti significativi". La precisazione del Mef sugli extraprofitti

... raccomandazione poi richiamata dal ministro Giorgetti in occasione dell'assemblea Abi lo scorso 5 luglio, non avrannocome conseguenza della norma approvata ieri in Cdm', ...... raccomandazione poi richiamata dal ministro Giorgetti in occasione dell'assemblea Abi lo scorso 5 luglio, non avrannocome conseguenza della norma approvata ieri in Cdm", ...... raccomandazione poi richiamata dal ministro Giorgetti in occasione dell'assembla Abi lo scorso 5 luglio, non avrannocome conseguenza della norma approvata in CdM". Lo ...

Banche: Mef, cap a misura extra-margini, istituti non avranno impatti ... Borsa Italiana

non avranno impatti significativi come conseguenza della norma approvata ieri in Cdm". Nella nota del ministero si ricorda che "la base imponibile di tale imposta è determinata dal maggior valore tra ...Il ministero dell'Economia: "Non ci saranno impatti significativi per chi ha adeguato tassi su raccolta" ...