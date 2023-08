Niger | i militari nominano Lamine Zeine nuovo primo ministro

autori del golpe inhanno annunciato in un comunicato letto alla tv di Stato la nomina di un primo ministro, Ali Mahaman Lamine Zeine. É stato inoltre nominato il comandante della ...... "Le loro idee non sono in accordo con la Costituzione - ha aggiunto parlando dei- e ...loro Mali e Burkina Faso hanno ribadito che "non tollereranno alcun tipo di intervento militare in"...I vicini Burkina Faso, Mali e Guinea, anch'essi governati da amministrazioniche hanno recentemente preso il potere con la forza, hanno avvertito che qualsiasi attacco alsarà ...

Niger, “Non sono ostili a noi”. Così l’Italia sdogana i militari ribelli la Repubblica

Roma, 8 ago. (askanews) - I militari autori del golpe in Niger hanno annunciato in un comunicato letto alla tv di Stato la nomina di un primo ministro, Ali Mahaman Lamine Zeine. É stato inoltre ...Il 10 agosto la riunione straordinaria dei Paesi dell'Ecowas, che non esclude un intervento militare per riportare il presidente Bazoum al potere ...