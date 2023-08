Niger | i golpisti nominano premier l' ex ministro Lamine Zeine

... aggiunge il comunicato dei. Queste nomine arrivano all'indomani della scadenza dell'... I partner occidentali e africani delsono divisi sulla questione di un intervento per restituire il ......si troverebbero "in una posizione in cui devono interrompere il loro sostegno al". Poco prima l'alta diplomatica statunitense Victoria Nuland aveva dichiarato di aver incontrato ia ...Primo incontro tra un emissario americano e idel. Victoria Nuland , sottosegretaria di Stato Usa, ha detto di aver incontrato i leader militari ma di non aver fatto progressi immediati per mettere fine al colpo di Stato. Nuland ha ...

La diplomazia è il «modo preferibile» per risolvere la crisi causata dal colpo di Stato in Niger, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in un'intervista a Radio France International ...Nigeria, Costa d'Avorio e Senegal si sono detti pronti a scatenare un conflitto se non verrà reintegrato il presidente Bazoum, ma si stanno già studiando altre possibilità di intervento ...