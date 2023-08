Niger | Blinken | la diplomazia resta la via preferibile

(Di martedì 8 agosto 2023) Laè il "modo" per risolvere la crisi causata dal colpo di Stato in, ha detto il segretario di Stato americano Antonyin un'intervista a Radio France ...

E sosteniamo gli sforzi dell'Ecowas per ripristinare l'ordine costituzionale", ha affermato. "Quello che vediamo inè angosciante e non offre nulla al Paese e al popolo" nigerino, ha ...Venerdì il segretario di Stato americano Antonyha chiesto 'l'immediato ripristino del governo democraticamente eletto del' e ha affermato che gli Stati Uniti sospenderanno alcuni ...Il Segretario di Stato USA Antonyha annunciato la sospensione del programma di aiuti finanziari alma non la consegna degli aiuti umanitari. Sulla vicenda sono intervenuti anche la ...

La diplomazia è il «modo preferibile» per risolvere la crisi causata dal colpo di Stato in Niger, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in un'intervista a Radio France International ...La diplomazia è il "modo preferibile" per risolvere la crisi causata dal colpo di Stato in Niger, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in un'intervista a Radio France International ...