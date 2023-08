Nigel Mansell - Il Leone d' Inghilterra compie 70 anni!

(Di martedì 8 agosto 2023) Spettacolare, entusiasmante, divisivo. Amatissimo dal pubblico britannico, ma non solo., oggi neosettantenne, ha un posto importante nella F.1. Per il suo vissuto, la sua grinta, il coraggio al di là delle possibilità umane. Insomma, se seguivi il circus iridato negli anni 80 e nei primi 90, difficilmente ti lasciava indifferente. Memorabili certi suoi duelli con Ayrton Senna (che lo teneva sempre d'occhio) e con il compagno di squadra alla Williams, Nelson Piquet, con il quale furono scintille. Così come con Alain Prost. Ma c'è un'altra cosa diche mi piace sottolineare: è diventato campione del mondo di F.1 una sola volta, nel 1992: una bella ingiustizia, considerati il suo coraggio e talento, per uno che ha vinto 31 G.P. ed è salito sul podio 59 volte. Scorriamo allora alcuni momenti chiave della carriera di ...

La prima Ferrari al 100% 'made in Barnard' fu la 640 del 1989 che conquistò tre vittorie, due cone una con Gerard Berger. La 640 segnò il ritorno del motore a 12 cilindri e l'esordio ...Il primato assoluto Spaventoso fu invece il 1992 , anno in cuisi laureò per la prima e unica volta campione al volante della mitica Williams FW14 , successivamente aggiornata e ...... passando per Arrows A3, Shadows DN3A, Wolf WR7 del 1979 ex - Keke Rosberg, le Lotus 72 E/5 del 1974 e Lotus Type 91 del 1982 (Elio De Angelis e) contraddistinte dall'iconica livrea ...

F1, tanti auguri "vecchio" Leone! Nigel Mansell festeggia le nozze di titanio con la vita OA Sport

Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. - ...Il braccio destro di Rossi ha rilasciato un'intervista a 360 gradi a Paolo Beltramo: “Con l’Academy il progetto continua, vorremmo prendere 1-2 giovani nuovi” ...