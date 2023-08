Neymar può “aiutare” il Napoli | i tifosi azzurri sperano nel trasferimento

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 agosto 2023) Un clamoroso intreccio di mercato può cambiare le carte in tavola in casa: a dare una mano aglipotrebbe essere un insospettabile. Il mercato, si sa, è pieno di intrecci, sorprese e chi più ne ha più ne metta. Negli ultimi giorni, si è acceso improvvisamente in casae iora iniziano a preoccuparsi per il futuro di alcuni dei protagonisti della vittoria dello scudetto. L’Arabia Saudita che chiama Osimhen e Zielinski, il rinnovo di Lozano in bilico, Mario Rui che avrebbe chiesto la cessione e tanto altro crea apprensione nel tifo partenopeo. Ma dalla Francia arriva una notizia che fa sperare i napoletani.può bloccare la cessione di Osimhen Nei giorni scorsi è esplosa l’ennesima bomba in casa PSG:avrebbe chiesto la ...