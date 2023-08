Neymar “non ha mai chiesto di lasciare il Psg”

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – "hadiil Psg? Non posso confermare una notizia che non esiste. L’Equipe sta spargendo fake news. Queste informazioni stanno uscendo da qualche parte, ora proviamo a capire perché". E' questa la secca smentita del padre diJr. a PL Brasil in merito alla notizia de L'Equipe di ieri che raccontava di una rottura tra il Psg e il figlio e il possibile ritorno al Barcellona. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

La secca smentita del padre: "È una fake news" "ha chiesto di lasciare il Psgposso confermare una notizia cheesiste. L'Equipe sta spargendo fake news . Queste informazioni stanno uscendo da qualche parte, ora proviamo a capire ...ha chiesto di lasciare il Psgposso confermare una notizia cheesiste. L'Equipe sta spargendo fake news. Queste informazioni stanno uscendo da qualche parte, ora proviamo a capire ...Ma ora il Psg deve fare i conti anche con la grana, che ha chiesto di andare via. Era l'...è chiarissimo ancora se abbia già un acquirente interessato ma silente. "Psg pronto alla denuncia":...

Calcio: papà Neymar, 'non ha mai chiesto di lasciare Psg, è fake news' La Gazzetta del Mezzogiorno

Parigi, 8 ago. (Adnkronos) - "Neymar ha chiesto di lasciare il Psg Non posso confermare una notizia che non esiste. L’Equipe sta spargendo fake news. Queste informazioni stanno uscendo da qualche par ...Prima Leo che ha scelto la Mls. Poi Kylian, separato in casa e smanioso di andare al Real. Adesso Neymar e Verratti, il cui ex agente disse: "Marco è finito in una prigione dorata". Dalla quale l'azzu ...