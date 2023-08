Neymar “non ha mai chiesto di lasciare il Psg”

(Di martedì 8 agosto 2023) La secca smentita del padre: "È una fake news" “hadiil Psg? Non posso confermare una notizia che non esiste. L’Equipe sta spargendo fake news. Queste informazioni stanno uscendo da qualche parte, ora proviamo a capire perché”. E’ questa la secca smentita del padre diJr. a PL Brasil in merito alla notizia de L’Equipe di ieri che raccontava di una rottura tra il Psg e il figlio e il possibile ritorno al Barcellona. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

