Neymar | l’Al Hilal prepara un’offerta da 80 milioni l’anno L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 agosto 2023)ha comunicato al Psg di voler andar via e subito l’Arabia Saudita si è fiondata sul calciatore brasiliano. Lo scrive. Dalè prontamaestosa per provare ad acquistare l’attaccante della nazionale brasiliana. Il club saudita ha avviato i contatti con l’entourage digià prima che divenisse pubblica la sua volontà di lasciare il Psg. “sarà la prossima grande stella a firmare per l’Arabia Saudita questa estate dopo Cristiano Ronaldo e Karim Benzema? Il club Al, molto attivo sul fronte dei trasferimenti e sostenuto da ingenti risorse finanziarie, sta lavorando per permetterselo. Anche prima che l’attaccante brasiliano annunciasse alla sua dirigenza la sua intenzione di lasciare Parigi questa estate, i ...