New York | squalo attacca a Rockaway beach | grave una donna

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – Unaè in condizioni gravi dopo aver subito l'attacco di unonelle acque di, una delle spiagge di New. Secondo quanto ha riferito il dipartimento della polizia newese l'attacco è avvenuto ieri pomeriggio. La, una 50enne, è stata morsa alla gamba sinistra ed è ricoverata al Jamaica Hospital Medical Center. Dopo l'attacco è stata chiusa la spiaggia mentre si è alzato in volo un elicottero della polizia per cercare, senza successo, di localizzare lo. L'attività di monitoraggio continuerà anche oggi con la spiaggia diche non riaprirà prima delle 11, ora locale. "Per quanto si sia trattato di un fatto spaventoso, vogliamo ricordare ai newesi che ...