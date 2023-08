Netanyahu sulla giustizia ha un problema con la finanza

Leggi su formiche

(Di martedì 8 agosto 2023) I principali hedge fund di Londra stanno sollevando preoccupazioni per l’impatto che le turbolenze politiche intorno alla profonda riforma giudiziaria organizzata dal primo ministro Benjaminstanno avendo sul risk premium di Israele e sui rating del credito del Paese. Mentre da settimane dilagano le proteste per le strade delle principali città israeliane,si trova a dover gestire un altro fronte delle manifestazioni di dissenso contro il suo governo: quello finanziario. Fronte comune tra Citibank, Morgan Stanley, Moody’s, S&P Giovedì scorso, Citibank ha abbassato le sue previsioni per l’economia israeliana nel 2023 e nel 2024, citando il crollo degli investimenti per le preoccupazioni dell’impatto della revisione giudiziaria del governo e di altre decisioni politiche – oltre alla, infatti, ...